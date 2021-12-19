У ротонды в одесском Горсаду исчезли три секции

Городской сад находится в самом центре Одессы. А в центре Горсада стоит ротонда. Недавно коммунальщики как следует отмыли ее, готовя к рождественским и новогодним праздникам.

И тут такой неприятный сюрприз. Впрочем, скорее всего, секции не выкрыли для того, чтобы сдать в металлолом, а отправили на ремонт.

Ротонда Горсада находится на балансе коммунального предприятия «Горзелентрест» и два года назад с ней уже был связан похожий случай.

Тогда тоже часть секций неожиданно пропала, породив слухи вандалах, сдавших старинную ограду на лом. Но на самом деле секции были сняты для ремонта, на который занял одну рабочую неделю.

Недавно «Одесская Жизнь» рассказывала о золотой «Ковидихе» — странном арт-объекте, появившемся на пару дней на ротонде Горсада.

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