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В самом центральном месте Одессы навели порядок, чтобы украсить к Новому году (фото)

В самом центральном месте Одессы навели порядок, чтобы украсить к Новому году (фото)

Что в Одессе в самом центре? Горсад. А что в центре Горсада? Ротонда. Вот ее то коммунальщики и взялись подготовить к Новогодним праздникам – помыть и украсить.

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9 декабря сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» приводили в порядок ротонду в одесском Горсаду.

Ротонду в одесском Горсаду отмыли и украсили

Прежде всего ее отмыли теплой водой под давление из специальных моек. А потом принялись украшать гирляндами.

Как никак – это самый центр города. Центровее не придумаешь. Так что коммунальщики решили все сделать предельно хорошо и приводя ротонду в порядок, старались изо всех сил.

в Горсаду моют ротонду в Горсаду моют ротонду в Горсаду моют ротонду в Горсаду моют ротонду

в Горсаду моют ротонду
в Горсаду моют ротонду
в Горсаду моют ротонду
в Горсаду моют ротонду
в Горсаду моют ротонду

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на этот раз новогоднее убранство будет выполнено в морском стиле: ёлку украсят светящимися “водорослями”, а её верхушку увенчает мега-кристалл диаметром не менее 1,5м. Рядом с ёлкой (уже по традиции) появился сказочный городок со световыми фигурами животных.

Но вот чего перед зданием одесской мэрии еще не было, так это лабиринта-океанариума с рыбами, водорослями и медузами и гигантского осьминога. В морском стиле задекорируют и колонны на фасаде мэрии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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