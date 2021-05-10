В одесском Горсаду зацвело иудино дерево (фото)

Еще не в полную силу, не торопясь, в одесском Горсаду зацвело знаменитое иудино дерево. Для одних одесситов — это символ того, что весна в городе вступила в полную силу, другие считают это признаком того, что в Одессе уже лето.

Иудино дерево (багрянник) обычно зацветает на Пасху. Согласно легенде, Иуда совершил свой предательский поцелуй именно под багрянником, а позже раскаялся и повесился на нем. Ставшее свидетелем такой печальной истории, дерево ежегодно во время Пасхи одевается «цветом стыда».

В Одессе иудино дерево растет в нескольких местах. Кроме Горсада его можно встретить на Соборной площади и в Парке Победы и других местах города. Но иудино дерево в Горсаду — самое «примечательное».

Увы, зимой этого года, оно серьезно пострадало, как и другие деревья Горсада: из-за веса большого количества мокрого снега лишилось огромной ветви. Потому таким «богатоцветущим», каким мы привыкли его видеть, оно уже не будет. Кроме того, дерево сильно наклонено.

Фото: Мария Котова