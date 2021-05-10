Новости Одессы и Одесской области

В одесском Горсаду зацвело иудино дерево (фото)

В одесском Горсаду зацвело иудино дерево (фото)

Еще не в полную силу, не торопясь, в одесском Горсаду зацвело знаменитое иудино дерево. Для одних одесситов — это символ того, что весна в городе вступила в полную силу, другие считают это признаком того, что в Одессе уже лето.

Иудино дерево (багрянник) обычно зацветает на Пасху. Согласно легенде, Иуда совершил свой предательский поцелуй именно под багрянником, а позже раскаялся и повесился на нем. Ставшее свидетелем такой печальной истории, дерево ежегодно во время Пасхи одевается «цветом стыда».

В Одессе иудино дерево растет в нескольких местах. Кроме Горсада его можно встретить на Соборной площади и в Парке Победы и других местах города. Но иудино дерево в Горсаду — самое «примечательное».

Увы, зимой этого года, оно серьезно пострадало, как и другие деревья Горсада: из-за веса большого количества мокрого снега лишилось огромной ветви. Потому таким «богатоцветущим», каким мы привыкли его видеть, оно уже не будет. Кроме того, дерево сильно наклонено.

Фото: Мария Котова

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить