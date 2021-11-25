Ротонду одесского Горсада украсила золотая “Ковидиха”: что бы это значило? (видео, фото)

Проблема домашнего насилия, к сожалению, очень актуальна и несомненно, что привлекать к ней внимание общественности, в том числе и в произведениях искусства, необходимо. Тем более, что в эти дни в Украине проходит инициированная ООН акция “16 дней активных действий против гендерного насилия”. А вот одесская художница Ева Ятт подошла к этой проблеме, мягко говоря, нетривиально.

“Пандемия домашнего насилия”, или странный арт-объект

Сегодня в одесском Горсаду появился весьма своеобразный арт-объект: цементный шар, представляющий собой уже очень хорошо известную всем молекулу коронавируса, с одной стороны которого украшает объемное изображение женского полового органа, вылепленное из сусального золота. Скульптуру подвесили посреди ротонды.

По словам автора, скульптура под названием “Пандемия домашнего насилия” символизирует одновременно нашу планету, коронавирус и женское начало. Она изготовлена в рамках акции “16 дней активных действий против гендерного насилия”. Таким необычным образом художница попыталась обратить внимание общественности на проблемы семейного насилия.

“Эта работа – часть моего большого проекта. В период пандемии из-за локдауна очень сильно увеличился рост домашнего насилия. Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему”,

– пояснила художница.

“Вагинально” и вульгарно: что думают об арт-объекте одесситы

Стоит отметить, что одесситы восприняли данное произведение искусства неоднозначно. Нашлись те, кому арт-объект понравился, но большинство сочли, что это явно перебор. Приводим самые показательные и забавные комментарии:

“Очень даже вагинально! До сих пор был Ковид… Теперь появилась Ковидиха; Ковидную п…ду ещё не видели; А что детям можно на такое смотреть? Капец. Совсем уже сдурели бабы; Испоганили такое место в центре нашего любимого города. Пусть перенесёт к себе на балкон; Я тоже против семейного насилия, так как столкнулась с этим лично. Об этом нужно говорить. Но вот половые органы на всеобщее обозрение – это явный перебор. Женщина всё-таки не только то, что к коронавирусной частице в этом “арт-объекте” прилепили… Символизм может быть другим; Бороться с насилием в семье должны соответствующие службы и поддерживать общественные организации! Делают они это или нет – это уже другой вопрос! НО! Вывесить п…ду в центре города… Нужно лечить таких художников принудительно!!! Проблему насилия надо поднимать, ситуацию улучшать… Но скульптура – просто мерзость; То есть повесить “ЭТО” на всеобщее обозрение в общественном месте – это искусство. А нарисовать мужской половой орган на заборе – мелкое хулиганство… Ясно/понятно; Мне тоже не зашла “образность” скульптуры. Такое сочетание лучше бы назвать “От короновируса всем п…”. Еще вариант: на ж/д вокзале сделать при входе: мужской половой орган, коронавирус, и шприц. Будет означать: без вакцинации на поезд в х… сядете!

Отметим, что висеть все время арт-объект в Горсаду не будет – вечером скульптуру уберут.

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Фото: Думская, видео: Vgorode Odessa