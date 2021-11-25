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Ротонду одесского Горсада украсила золотая “Ковидиха”: что бы это значило? (видео, фото)

Ротонду одесского Горсада украсила золотая “Ковидиха”: что бы это значило? (видео, фото)

Проблема домашнего насилия, к сожалению, очень актуальна и несомненно, что привлекать к ней внимание общественности, в том числе и в произведениях искусства, необходимо. Тем более, что в эти дни в Украине проходит инициированная ООН акция “16 дней активных действий против гендерного насилия”. А вот одесская художница Ева Ятт подошла к этой проблеме, мягко говоря, нетривиально.

“Пандемия домашнего насилия”, или странный арт-объект

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Сегодня в одесском Горсаду появился весьма своеобразный арт-объект: цементный шар, представляющий собой уже очень хорошо известную всем молекулу коронавируса, с одной стороны которого украшает объемное изображение женского полового органа, вылепленное из сусального золота. Скульптуру подвесили посреди ротонды.

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Арт-объект установили в рамках акции “16 дней активных действий против гендерного насилия”.

По словам автора, скульптура под названием “Пандемия домашнего насилия” символизирует одновременно нашу планету, коронавирус и женское начало. Она изготовлена в рамках акции “16 дней активных действий против гендерного насилия”. Таким необычным образом художница попыталась обратить внимание общественности на проблемы семейного насилия.

“Эта работа – часть моего большого проекта. В период пандемии из-за локдауна очень сильно увеличился рост домашнего насилия. Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему”,

– пояснила художница.

арт-объект в Горсаду3

Художница Ева Ятт и ее творение

“Вагинально” и вульгарно: что думают об арт-объекте одесситы

Стоит отметить, что одесситы восприняли данное произведение искусства неоднозначно. Нашлись те, кому арт-объект понравился, но большинство сочли, что это явно перебор. Приводим самые показательные и забавные комментарии:

“Очень даже вагинально!

До сих пор был Ковид… Теперь появилась Ковидиха;

Ковидную п…ду ещё не видели;

А что детям можно на такое смотреть?

Капец. Совсем уже сдурели бабы;

Испоганили такое место в центре нашего любимого города. Пусть перенесёт к себе на балкон;

Я тоже против семейного насилия, так как столкнулась с этим лично. Об этом нужно говорить. Но вот половые органы на всеобщее обозрение – это явный перебор. Женщина всё-таки не только то, что к коронавирусной частице в этом “арт-объекте” прилепили… Символизм может быть другим;

Бороться с насилием в семье должны соответствующие службы и поддерживать общественные организации! Делают они это или нет – это уже другой вопрос! НО! Вывесить п…ду в центре города… Нужно лечить таких художников принудительно!!!

Проблему насилия надо поднимать, ситуацию улучшать… Но скульптура – просто мерзость;

То есть повесить “ЭТО” на всеобщее обозрение в общественном месте – это искусство. А нарисовать мужской половой орган на заборе – мелкое хулиганство… Ясно/понятно;

Мне тоже не зашла “образность” скульптуры. Такое сочетание лучше бы назвать “От короновируса всем п…”. Еще вариант: на ж/д вокзале сделать при входе: мужской половой орган, коронавирус, и шприц. Будет означать: без вакцинации на поезд в х… сядете!

арт-объект в Горсаду2

А это точно должны видеть дети?

Отметим, что висеть все время арт-объект в Горсаду не будет – вечером скульптуру уберут.

Также читайте о более благопристойных арт-объектах Одессы:

Фото: Думская, видео: Vgorode Odessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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