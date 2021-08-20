Спешите видеть: одесский Горсад заполонили автомобили (фото)

По Горсаду на автомобиле?! Не может быть! Запрещено! Но сегодня как раз можно. Выставка автомобилей из прошлого – одна из страничек Одесского фестиваля «Акация Фест», который в пятый раз проводит Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного.

Итак, исторический во всех отношениях момент: 20 августа 2021 года в одесский Горсад по мановению волшебной палочки и с помощью машины времени торжественно въехали машины «раньших времен» – и тех, когда создавалась знаменитая «Белая акация», и тех, что появились раньше этого периода, и после него.

Машины выстроились у фонтана, одесситы и гости города тут же принялись изучать диковинку, дети занимали водительские места, а их папы и мамы с восторгом запечатлевали этот момент на свои смартфоны.

Эта выставка сразу стала фотозоной, взрослые спорили о происхождении и дате рождения того или иного авто, а знаменитый ильфо-петровский автопробег из «Золотого теленка» сам собой всплывал в памяти.

Все эти авто – ретромашины клуба «Вокар» – замечательного соучастника фестиваля «Акация Фест». Они создали ощущение праздника, погрузили в атмосферу давнего и не такого уж давнего исторического прошлого.

Ранее мы сообщали, что V фестиваль «Акация Фест» поразил в этом году многими волшебными неожиданностями.

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