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Ротонда в одесском Горсаду стала местом таинственного дарения (фото)

Ротонда в одесском Горсаду стала местом таинственного дарения (фото)

Одесский Горсад — место оживленное, особо активное в эти предновогодние дни. На днях ротонда в Горсаду была увита зеленой лентой, а на ней появились авторские куклы. Нарядные барышни, лесовички, домовята…

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Авторские куклы в разноцветных платьях, веселые и улыбчивые, чуть таинственные и необычные были аккуратно и завлекающее развешены на ограде Ротонды. Рядом — никого. Только от руки написанный «плакатик»: «Подарки детям».

Корреспондент «Одесской жизни» поинтересовалась у двух мастериц, торгующих авторскими куклами в Горсаду: «Ваши подарки?». Обе отрицательно покачали головами, сами, мол, не знаем, что за «акция». То же самое нам ответили и в Летнем театре Горсада.

Между тем, куклы себе красовались: заберите же, мол, нас. Причем, совершенно бесплатно. Люди проходили мимо, читали о подарках детям, оглядывались. А спросить не у кого. Яркие игрушки таинственно помалкивали.

Сегодня вечером обратила внимание: кукол разобрали, немного игрушек еще ждут своих хозяев, а на картонке рядом с ними появилась благодарность за подарки: «Спасибо!».

Очень трогательная история получилась, не правда ли?

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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