Трагедия в Затоке, «нерезиновый» терминал и плюс 5 матерей-героинь: главные субботние новости Одессы за 17 июля

В субботу, 17 июля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что в ближайшее время в Украине введут «более жесткие карантинные меры».

Не очень радостная перспектива…

О грустном: субботним днем, 17 июля, в курортном поселке Затоке утонул житель Черкасской области. Он пошел купаться в море вместе со своим 13-летним сыном. Мальчика не нашли…

О грустном с хорошим концом: в Одессе во время учебных стрельб молодой лейтенант полиции случайно выпустил пистолет из рук, из-за чего тот выстрелил ему в живот. Гражданские врачи обратились за помощью к своим военным коллегам. Операция продолжалась почти четыре часа…

После открытия в международном аэропорту «Одесса» новой взлетно-посадочной полосы здесь наблюдается большой наплыв пассажиров, а новый терминал не справляется с такой нагрузкой. Очереди и беспорядок вызывают недовольство людей.

Интересно, какой конец будет у этой истории?..

В одесской мэрии просят горожан сообщать о местах массового произрастания опасного аллергенного сорняка амброзии.

Зловредный сорняк, но есть на него управа.

И напоследок о хорошем: известная теннисистка, первая ракетка Украины родом из Одессы Элина Свитолина вышла замуж за профессионального теннисиста Гаэля Монфиса.

А в Болградском районе Одесской области пятерым многодетным матерям присвоили почетное звание «Мать-героиня».

Фото: Телеграм-канал «Одесса Info»