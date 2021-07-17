В Затоке утонул отдыхающий – его сына ищут

Сегодня днем, 17 июля, в Одесской области, в курортном поселке Затока утонул житель Черкасской области.

По предварительной информации областного управления Нацполиции, 49-летний мужчина вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии его тело без признаков насильственной смерти выбросило на берег. Где находится ребенок, устанавливается.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось ранее, в городе Черноморске под Одессой во время подводной рыбалки пропал мужчина. На следующий день водолазы нашли его тело в 150 метрах от берега.

Фото: Бессарабия.UA