Новости Одессы и Одесской области

Одесский полицейский подстрелил сам себя

Одесский полицейский подстрелил сам себя

В Одессе военные медики помогли гражданским коллегам спасти полицейского, тяжело раненного во время учений.

Как сообщает пресс-служба Одесского военного госпиталя, инцидент произошел в Одессе в пятницу, 16 июля.

По словам пресс-секретаря Нацполиции в Одесской области Светланы Белецкой, во время учебно-тренировочных стрельб молодой лейтенант полиции случайно выпустил пистолет из рук, из-за чего тот выстрелил и попал мужчине в живот.

Раненого с огнестрельным ранением брюшной полости немедленно госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу.

Учитывая сложность и специфику ранения, гражданские врачи обратились за помощью к своим военным коллегам. Операция продолжалась почти четыре часа. Как рассказали медики, ситуацию усложняло то, что у пострадавшего была большая кровопотеря и геморрагический шок.

«У цивильных хирургов также есть практика работы с огнестрельными ранениями, но у нас, учитывая опыт оказания квалифицированной медицинской помощи в районе АТО / ООС, она значительно больше. Мы хорошо знаем друг друга поэтому всегда готовы прийти на помощь для спасения жизни», – отметил начальник отделения абдоминальной хирургии Военно-медицинского клинического центра Южного региона подполковник медицинской службы Ярослав Гайда.

Сейчас состояние раненого медики расценивают как тяжелое стабильное. Он находится под наблюдением врачей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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