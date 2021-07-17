Одесситов просят оповещать о местах скопления амброзии

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ежедневно озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» работают в парках и скверах Одессы, в частности, продолжая сезонные работы по борьбе с амброзией.

Амброзию вырывают из земли вместе с корнем либо выкашивают с тем, чтобы предотвратить повторное ее высевание в почву. Также для борьбы с амброзией озеленители применяют специальный препарат, вызывающий быстрое увядание сорняка.

Как и в прошлые годы, каждый желающий может воспользоваться специальным сервисом и отметить места массового произрастания амброзии.

Также можно позвонить на «горячую линию» КП «Горзелентрест» по борьбе с амброзией: (048) 771-70-65. Сообщения фиксируются оператором и передаются в производственно-техническую службу предприятия, отмечают в горсовете.

Ранее сообщалось, что работники «Горзелентреста» приступили к работам по борьбе с амброзией.

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