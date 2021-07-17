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В Одесской области 5 многодетных мам удостоены почетного звания «Мать-героиня»

В Одесской области 5 многодетных мам удостоены почетного звания «Мать-героиня»

В Болградском районе Одесской области вручили нагрудные знаки и удостоверения «Мать-героиня» пятерым многодетным матерям.

Как сообщается на Facebook-странице Болградской райгосадминистрации, председатель РГА Геннадий Бамбура совместно с главами Арцизской и Тарутинской громад Сергеем Парпуланским и Саввой Черневым наградили многодетных мам, жительниц разных уголков района, в соответствии с Указом президента Украины «за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития».

Так, почетного звания «Мать-героиня» удостоены:

  1. Ольга Бойко, мать 5 детей из села Красного Тарутинской ОТГ;
  2. Галина Василакий, мать 6 детей из села Серпневого Тарутинской ОТГ;
  3. Светлана Ганева, мать 5 детей из Арциза;
  4. Алена Евчева, мать 8 детей из села Подгорного Тарутинской ОТГ;
  5. Наталья Падзерка, мать 7 детей из села Главани Арцизской ОТГ.

Вручая женщинам удостоверения о присвоении почетного звания, глава Болградского района поблагодарил их за материнский подвиг и неутомимый труд и пожелал им побольше хороших светлых дней в их жизни, благополучия их детям и семьям.

В БОЛГРАДСЬКОМУ РАЙОНІ ВРУЧИЛИ НАГРУДНІ ЗНАКИ ТА ПОСВІДЧЕННЯ «МАТІР-ГЕРОЇНЯ» БАГАТОДІТНИМ МАТЕРЯМ

Відповідно до Указу…

Опубликовано Болградська районна державна адміністрація Пятница, 16 июля 2021 г.

 

Как сообщала «Одесская жизнь», жительница села Станиславка Одесской области Анастасия Галабурда стала матерью-героиней в 104 года.

Фото с Facebook-страницы Болградской РГА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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