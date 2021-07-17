В Украине могут усилить карантин, – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключает, что в ближайшее время в Украине введут «более жесткие карантинные меры». Об этом он заявил накануне на брифинге.

По словам Данилова, в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит данное поручение СНБО.

Также секретарь СНБО отметил, что сейчас в некоторых странах, особенно в тех, где проходил чемпионат Евро-2020, случилась вспышка коронавируса, и в этой связи СНБО обеспокоено.

«Я бы хотел обратиться ко всем, у нас, к сожалению, проходят крупные массовые мероприятия, у нас сегодня очень много людей отдыхает на море. Те, кто сегодня находятся в местах скопления людей, первые в зоне риска. Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет более жесткие меры», – сказал Данилов.

О каких конкретно мерах и сроках идет речь, секретарь СНБО не уточнил, но добавил, что Украина ужесточит требования для стран, где фиксируют штамм «Дельта».

«Будут еще более жесткие ограничения к странам, где бушует «Дельта». Будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда едут. Мы не исключаем, что Кабмин примет дополнительные меры к этим странам», – подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, в список этих стран входят Индия, Россия, Беларусь и «еще две страны ЕС».

По прогнозу Центра общественного здоровья, новая волна эпидемии COVID-19 может начаться уже осенью. Однако если население не будет соблюдать элементарные противоэпидемические требования – ношение масок и соблюдение дистанции, – подъем заболеваемости может случиться и раньше.

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