Новый терминал Одесского аэропорта не справляется с наплывом пассажиров – люди недовольны (фото)

После открытия в международном аэропорту «Одесса» новой взлетно-посадочной полосы здесь наблюдается большой наплыв пассажиров, а новый терминал не справляется с такой нагрузкой. Очереди и беспорядок вызывают недовольство людей.

По словам прилетевших в Одессу пассажиров, накануне в аэропорту почти одновременно приземлились сразу три пассажирских самолета. В результате на паспортном контроле собралось огромное количество людей.

Поскольку специальные «дорожки», по которым должны двигаться пассажиры, в терминале отсутствуют, люди начали толкаться и проходить без очереди. При этом сотрудники пограничной службы на ситуацию не реагировали.

Напомним, утром пятницы, 16 июля, в Одесском аэропорту торжественно открыли новую взлетно-посадочную полосу.

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Фото: Телеграм-канал «Одесса Info»