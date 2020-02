Театры и выставки Одессы: афиша на следующую неделю

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

19 февраля, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»

20 февраля, 18.30 — Концерт органной музыки

21 февраля, 18.30 — «Трубадур»

22 февраля, 18.30 — «Спящая красавица»

23 февраля, 18.30 — «La Traviata»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

19 февраля, 18.30 — «Сильва»

20 февраля, 18.30 — «За двумя зайцами»

23 февраля, 16.00 — «Бал в честь короля»

24 февраля, 19.00 — «Женская логика»

25 февраля, 19.00 — Николай Гнатюк

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

19 февраля, 19.00 — «Энеида. ХХІ»

20 февраля, 19.00 — «Город моего детства»

21 февраля, 19.00 — «За двумя зайцами»

22 февраля, 19.00 — «Полет в ритме танго»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

21 февраля, 19.00 — «Труффальдино, или Слуга двух господ»

22 февраля, 19.00 — «Баламуты»

23 февраля, 19.00 — «Укрощение строптивых»

25 февраля, 19.00 — «Эй ты, — здравствуй!»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

19 февраля, 19.00 — Джазовый концерт «All you need is love»

22 февраля, 19.00 — Группа «Северный флот»

25 февраля, 15.00 — «Эффект Моцарта»

25 февраля, 19.00 — Любомир Мельник

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская, 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

19 февраля, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»

20 февраля, 19.00 — «В мире животных»

21 февраля, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»

22 февраля, 16.00 — «Я категорически против, чтобы меня прекращали любить»

22 февраля, 19.00 — «Иллюзии»

23 февраля, 16.00 — «За все тебя благодарю»

23 февраля, 19.00 — «Странный спектакль»

25 февраля, 19.00 — «Чеховские мотивы»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

20 февраля, 19.00 — «Дикарь Forever»

22 февраля, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

23 февраля, 19.00 — «Маски в кубе»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

22, 23 февраля, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

Выставки

Музей западного и восточного искусства

ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.

До 29 февраля — персональная выставка фотографий Залмана Шкляра «Уличная фотография и метафизика взгляда».

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 1 апреля — выставка работ Виктора Маринюка «Жити уважно».

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

