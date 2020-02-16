Театры и выставки Одессы: афиша на следующую неделю

Если планируете культурный отдых на следующей неделе, загляните в нашу афишу.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
19 февраля, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»
20 февраля, 18.30 — Концерт органной музыки
21 февраля, 18.30 — «Трубадур»
22 февраля, 18.30 — «Спящая красавица»
23 февраля, 18.30 — «La Traviata»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
19 февраля, 18.30 — «Сильва»
20 февраля, 18.30 — «За двумя зайцами»
23 февраля, 16.00 — «Бал в честь короля»
24 февраля, 19.00 — «Женская логика»
25 февраля, 19.00 — Николай Гнатюк
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
19 февраля, 19.00 — «Энеида. ХХІ»
20 февраля, 19.00 — «Город моего детства»
21 февраля, 19.00 — «За двумя зайцами»
22 февраля, 19.00 — «Полет в ритме танго»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
21 февраля, 19.00 — «Труффальдино, или Слуга двух господ»
22 февраля, 19.00 — «Баламуты»
23 февраля, 19.00 — «Укрощение строптивых»
25 февраля, 19.00 — «Эй ты, — здравствуй!»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
19 февраля, 19.00 — Джазовый концерт «All you need is love»
22 февраля, 19.00 — Группа «Северный флот»
25 февраля, 15.00 — «Эффект Моцарта»
25 февраля, 19.00 — Любомир Мельник
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская, 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
19 февраля, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»
20 февраля, 19.00 — «В мире животных»
21 февраля, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»
22 февраля, 16.00 — «Я категорически против, чтобы меня прекращали любить»
22 февраля, 19.00 — «Иллюзии»
23 февраля, 16.00 — «За все тебя благодарю»
23 февраля, 19.00 — «Странный спектакль»
25 февраля, 19.00 — «Чеховские мотивы»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
20 февраля, 19.00 — «Дикарь Forever»
22 февраля, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
23 февраля, 19.00 — «Маски в кубе»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
22, 23 февраля, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
Выставки
Музей западного и восточного искусства
ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.
До 29 февраля — персональная выставка фотографий Залмана Шкляра «Уличная фотография и метафизика взгляда».
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.
Художественный музей
ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 1 апреля — выставка работ Виктора Маринюка «Жити уважно».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: Одесский оперный театр
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