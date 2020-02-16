Куда пойти в Одессе с ребенком?

Где можно провести время с детьми на следующей неделе, читайте в нашей подборке.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: (048) 725-15-36, (048) 22-63-49.

23 февраля, 12.00 — Абонемент №7 «Театр чтеца — детям…»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: (048) 723-20-58.

19 февраля, 11.00 — «Прыгающая принцесса»

22 февраля, 11.00, 13.00 — «Дюймовочка»

23 февраля, 11.00, 13.00 — «Снеговички»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Одесский зоопарк

ул. Новощепной ряд, 25; тел.: (048) 734-47-74.

Работает с 09.00 до 19.30

Стоимость билетов для детей от 5 до 14 лет — 50 грн., для взрослых — 70 грн.

Входной билет в «Акватеррариум» взрослым — 50 грн., детям — 30 грн.

Бесплатный вход, при наличии удостоверения в последнее воскресенье месяца многодетным, участникам ВОВ, инвалидам І-ІІ группы.

Дельфинарий «Немо»

Пляж «Ланжерон»; тел.: (048) 720-70-70.

Представления даются ежедневно в 12.00, 15.00 и 18.00.

Стоимость билетов — 300 грн. Детям до пяти лет при предъявлении свидетельства о рождении вход бесплатный. Ночное шоу по субботам в 21.30 — 400 грн. Понедельник — выходной. Билет в «Океанариум» — 130 грн.

Музей интересной науки

пр-т Шевченко, 4-Е; тел.: 797-21-11.

Работает с 09.00 до 21.00

Посещение музея — 180 грн. «Счастливое время»: с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 — 140 грн. Услуга экскурсовода — 150 грн. Пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями — 90 грн. (только в будние дни). Для школьных и студенческих групп — тариф 110 грн. Дети до 3 лет — бесплатно.

«Музей звука»

ул. Дворянская, 25; тел. 771-53-97.

Время работы: ежедневно, с 12.00 до 17.00.

Цена билетов: взрослые — 30 грн., студенты — 25 грн., пенсионеры и дети — 20 грн.

«Музей контрабанды»

ул. Екатерининская, 6; тел. (067) 483-76-93.

Время работы — ежедневно с 11.00 до 20.30. Вход в музей, включая экскурсию — 70 грн.

Школьники и студенты, пенсионеры, участники АТО — 40 грн.

Продолжительность экскурсии — 35 минут.

Музей восковых фигур «У бабы Ути»

ул. Ришельевская, 4; тел. 722-34-36.

Работает с 10.00 до 22.00

Стоимость билетов для взрослых — 50 грн., для студентов — 40 грн., для детей — 30 грн., пенсионерам, при наличии удостоверения, — 30 грн. Вход для детей до шести лет — бесплатный. Группам больше 4-х человек — скидка 20%.

Фото: Одесский зоопарк

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