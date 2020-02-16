Обзор писем: почему пенсия после перерасчета не выросла?

В редакцию пришло письмо: «В июле 2017 года я оформил пенсию по возрасту, продолжаю работать. В июле 2019 года подал заявление на перерасчет пенсии за два проработанных года. Мне отказали. Правомерно ли поступил Пенсионный фонд? Документы прилагаю. Павел Писарев, пгт Любашевка, Одесская обл.». Отвечаем.

Конечно, из того письма, которое вам прислал Пенсионный фонд, простому человеку что-то понять очень сложно. Но для нас все очевидно. Попробуем прояснить. В перерасчете вам не отказали. Перерасчет пенсии по стажу сделали, но размер пенсии при этом не увеличился. Звучит, конечно, странно, но такие ситуации мы уже описывали.

Проблема тянется с 2017 года. Тогда с 1 октября 2017 года провели небольшую пенсионную реформу. Напомним, что многим пенсионерам урезали коэффициент стажа, но при этом увеличили размер зарплаты, который учитывается при расчете пенсии. В большинстве случаев это привело к увеличению пенсий.

Так называемое осовременивание зарплат делали всем, кому пенсия назначалась до 2017 года. А вам пенсия была назначена в том же 2017 году с зарплатой, актуальной на то время. Людям, ушедшим на пенсию в 2017 году, размер зарплаты с 1 октября дополнительно не пересматривали. Таким образом, вам в октябре 2017 года зарплату оставили прежнюю, а стаж урезали. Когда один показатель не изменился, а второй стал ниже, то, естественно, пенсия при этом уменьшается. В итоге после так называемой реформы ваша пенсия в 2017 году уменьшилась на 267 грн. Чтобы пенсию не урезать в реальности, к вашему новому урезанному размеру пенсии установили надбавку в размере этих самых 267 грн. Такую надбавку называют доплатой до предыдущего размера пенсии.

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Когда вы обратились за перерасчетом, то основной размер вашей пенсии пересчитали, и он немного увеличился, а доплата до предыдущего размера пенсии на такую же сумму уменьшилась и теперь составляет 155 грн. По факту общий размер пенсии, к сожалению, остался прежним. Со временем, при последующих перерасчетах (в том числе при индексации, увеличении прожиточного минимума) основной размер пенсии будет продолжать потихоньку расти, а указанный вид доплаты постепенно уменьшаться, пока не исчезнет. Только после этого вы сможете ощутить реальное увеличение пенсии.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: Народна правда

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