Тарифный подарок и «несокрушимые» учения – самые интересные новости Одессы от 10 февраля

В среду, 10 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Предприятие «Одессагаз поставка» снизило тариф за январь для населения с 9,85 грн/куб до 6,99 грн/ куб.

Предложения по вопросам переименования проспекта Небесной сотни и улицы Иглези в Одессе в проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской дивизии будут обобщены во время проведения общественных слушаний.

Специалисты одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с киевскими коллегами приступили к лечению во дворе на улице Торговой, 17 – 200-летнего канадского тополя.

В Одесской области снова прогнозируют сильный снегопад. Его синоптики ожидают в пятницу, 12 февраля.

В Одессе состоятся международные военные учения «Нерушимая устойчивость» (Coherent Resilience) при участии военных Украины и стран НАТО.

Одесский международный кинофестиваль снова продет в привычном режиме после того, как в 2020 году из-за карантина он состоялся онлайн.