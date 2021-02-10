Одесский кинофестиваль вернется в оффлайн

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) снова продет в привычном режиме после того, как в 2020 году из-за карантина он состоялся онлайн.

Пройдет фестиваль 14 – 21 августа, сообщает пресс-служба мэрии Одессы со ссылкой на организаторов ОМКФ.

«XII ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное – лучшие фильмы Украины и мира и, конечно, нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем снова почувствовать летом в Одессе», – рассказала президент фестиваля Виктория Тигипко.

В ближайшее время организаторы обещают представить программу и начать прием заявок на участие фильмов в XII ОМКФ.

Напомним, Одесский кинофест переформатируют.