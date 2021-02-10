Первый уровень опасности: на Одесскую область надвигаются снегопады и сильный мороз

Одесситов ждут погодные «качели» – что прогнозируют синоптики? На этой неделе в Одессе синоптики прогнозируют так называемые погодные «качели».

И если сейчас непогода отступила, то уже к концу недели на смену теплым дням снова придут снежные и морозные. ПОДРОБНЕЕ