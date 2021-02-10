Первый уровень опасности: на Одесскую область надвигаются снегопады и сильный мороз

В Одесской области снова будет сильный снегопад. Его синоптики прогнозируют на пятницу, 12 февраля. Температура воздуха резко снизится.
Об этом сказано в официальном сообщении Укргидрометцентра.
“12 февраля в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы. В Одесской и Николаевской областях образование снежного покрова”, – сообщили в Украгирометцентре.
Сообщается также, что 12 февраля температура воздуха значительно снизится, ночью будет до 9 – 16 градусов мороза.
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