Одесские коммунальщики спасают исторический тополь на Торговой (фото)

Специалисты одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с киевскими коллегами приступили к лечению во дворе на улице Торговой, 17 – 200-летнего канадского тополя, ботанического памятника, который находится под особой охраной государства.

Как сообщает КП «Горзелентрест» на своей странице в Facebook, тополь, который подвергся «суровой» обрезке два месяца назад, сейчас реанимируют и возвращают к жизни.

Лечение исторического дерева проходит в несколько этапов: специалисты срезают грибковые новообразования и обрабатывают срезы специальным раствором, а имеющиеся в дереве дупла пломбируют и закрывают.

По предварительной оценке специалистов, уже весной у дерева должны появиться новые побеги, однако крона полностью восстановится не раньше чем через 5 лет.

Напомним, что в одесской полиции не увидели преступления в уничтожении исторического дерева.

Фото: Facebook-страница КП «Горзелентрест»