Вернуть одесскому проспекту имя Жукова: быть ли общественным слушаниям?

Предложения по вопросам переименования проспекта Небесной сотни и улицы Иглези в Одессе в проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской дивизии будут обобщены во время проведения общественных слушаний.

Об этом сообщила сегодня, 10 февраля, пресс-служба Одесского городского совета.

В мэрии напомнили, что 4 декабря 2020 года состоялось общественное обсуждение вопроса о переименовании указанных улиц в формате интернет-конференции. Позже в течение двух месяцев на платформе «Социально активный гражданин» проходило электронное голосование. Оно завершилось 4 февраля 2021 года.

В то же время, отмечают в горсовете, согласно ст. 10 Устава территориальной громады города Одессы, «наименование и переименование топонимических объектов города осуществляются городским советом с учетом географических, исторических, национально-культурных и других местных условий и особенностей, а также мнения членов городской громады в порядке, определенном этим Уставом».

Между тем, как сообщили в мэрии, провести общественные слушания в соответствии с Уставом в настоящее время невозможно из-за введенного карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Таким образом, уже полученные предложения общественности будут обобщены и учтены при дальнейшем рассмотрении этого вопроса во время проведения общественных слушаний в соответствии с Уставом территориальной громады города Одессы», – подытожили в горсовете.

Напомним, по итогам электронного голосования о возвращении прежних названий двум одесским улицам, за переименование проспекта Небесной сотни в проспект Жукова и улицы Инглези в улицу 25-й Чапаевской дивизии проголосовали 464 человека, или 65% от общего числа принявших участие в голосовании. «Против» «декоммунизации наоборот» отдали голоса 251 человек, а это 35% проголосовавших.

Ранее вернуть декоммунизированные названия проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези пообещал мэр Одессы Геннадий Труханов в рамках своей предвыборной кампании. По словам мэра, это «вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя».

В мае 2016 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов, в том числе в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии.

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Фото: Обозреватель