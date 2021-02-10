«Одессагаз поставка» снизил «газовые» тарифы за январь для населения

Предприятие «Одессагаз поставка» снизило тариф за январь для населения с 9,85 грн/куб до 6,99 грн/ куб.

Как сообщается на сайте предприятия, с 1 января 2021 года и до конца срока, указанного в Постановлении Кабинета министров Украины, «Одессагаз поставка», устанавливает цену на природный газ для нужд бытовых потребителей на уровне 6,99 грн с НДС.

Таким образом, предприятие откликнулось на призыв украинского правительства поддержать социальную инициативу правительства и компании «Нафтогаз», которая была закреплена соответствующим постановлением Кабмина от 18 января 2021 года.

Также сообщается, что абонентам, которые уже заплатили в феврале за потребленный в январе газ по цене 9,85 грн, будет сделан перерасчет, а образовавшуюся переплату зачислят в счет последующих платежей.

Напомним, ранее Кабмин принял Постановление №25, которым ограничил цену на газ для бытовых потребителей максимумом в 6,99 гривны за куб газа. Этот ценник будет действителен на весь период карантина. Скорее всего, эта цена не изменится и в марте.

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