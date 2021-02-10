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Нерушимая устойчивость: в Одессе пройдут совместные учения армий Украины и стран НАТО

Нерушимая устойчивость: в Одессе пройдут совместные учения армий Украины и стран НАТО

В Одессе состоятся международные военные учения. Маневры «Нерушимая устойчивость» (Coherent Resilience) пройдут в сентябре 2021 года при участии военных Украины и стран НАТО. 

Проведение учений обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе, которую транслировали в прямом эфире.

“Мы предложили Альянсу наше видение практического масштаба применения Партнерства расширенных возможностей. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в области безопасности в Черном море. Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО господином Столтенбергом обсудили перспективы углубления практического сотрудничества с Альянсом, подготовку стадии реализации штабных учений в Черном море, которые называются «Нерушимая устойчивость» и будут проведены в Одессе в сентябре 2021 года”, – сказал Шмыгаль.

Какие международные военные учения будут в Украине в 2021 году

Иностранных военнослужащих пустят в Украину для участия в украинско-американских учениях “Репид Трайдент – 2021”, украинско-британских маневрах “Казак Мейс – 2021”, украинско-американских учениях “Си Бриз – 2021”, украинско-румынских учениях “Ріверайн – 2021”, украинско-британских учениях “Воріер Вотчер – 2021”, украинско-польских учениях “Три Меча – 2021” и “Сильвер Сейбер – 2021”.

Фото иллюстративное

 

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