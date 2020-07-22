Танкер Delfi могут поднять принудительно

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый просит Кабмин передать функции по поднятию затонувшего в Одессе танкера Администрации морских портов Украины. И не продлевать молдавском судовладельцу срок проведения этих работ, который истек 20 июля.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.
– Я считаю, что продлевать судовладельцу срок ликвидации аварии нельзя. У него было достаточно времени, чтоб решить эту проблему, – отметил Куцый.
Напомним, очередная попытка поднять танкер и оттащить его от пляжа может состояться 23 июля.
Попытки снять судно с мели 18 июля были неудачными.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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