Танкер Delfi могут поднять принудительно

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый просит Кабмин передать функции по поднятию затонувшего в Одессе танкера Администрации морских портов Украины. И не продлевать молдавском судовладельцу срок проведения этих работ, который истек 20 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

– Я считаю, что продлевать судовладельцу срок ликвидации аварии нельзя. У него было достаточно времени, чтоб решить эту проблему, – отметил Куцый.

Напомним, очередная попытка поднять танкер и оттащить его от пляжа может состояться 23 июля.

Попытки снять судно с мели 18 июля были неудачными.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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