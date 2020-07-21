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Танкер Delfi попробуют поднять с третьей попытки: подробный план

Танкер Delfi попробуют поднять с третьей попытки: подробный план

Молдавский танкер Delfi, который с ноября 2019 года в полузатонувшем состоянии лежит на одесском пляже “Дельфин”, попробуют убрать с третьей попытки. 

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Предварительно, работы назначены на четверг, 23 июля. Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, буксирная компания компания которого участвует в поднятии судна. А все основные работы выполняет компания Smart Marine Concept, которую нанял владелец танкера.

Однако, уверенности в том, что попытка будет успешной (о первых двух читайте здесь), нет.

“Вторая попытка предварительно назначена на четверг. Если она снова закончится неудачей, руководство операцией перейдет к АМПУ. В этом случае мы готовы подключаться плотнее, направлять своих инженеров и участвовать на всех этапах. Скорее всего, нужно будет пересматривать проект, возможно, менять подрядчика и начинать гораздо более масштабные работы. К сожалению, это может занять немало времени”, – написал Ставницер в Фейсбук.

Он также подробно описал этапы эвакуации танкера с пляжа:

  •  Вокруг судна установлены боны, которые не позволят остаткам нефтепродуктов в случае утечки выйти за пределы заграждения.
  • В поврежденные грузовые танки правого борта Delfi водолазы заводят понтоны и заполняют их воздухом.
  •  С наружной стороны поврежденного борта крепятся дополнительные понтоны.
  •  Из неповрежденных грузовых танков и отсеков водолазы откатывают воду.
  • После этого судно должно получить положительную плавучесть и немного всплыть.
  • Два буксира подтянут судно с левого борта, уменьшив крен. С наружной стороны поврежденного правого борта заведут дополнительные понтоны.
  •  После этого водолазы смогут попасть в поврежденные грузовые танки и машинное отделение, чтобы заделать пробоины.
  •  После заделки пробоин из поврежденных грузовых танков, отсеков и машинного отделения будет откатана оставшаяся вода, судну будет придана плавучесть, и танкер встанет на ровный киль.
  •  После это судно нужно надежно законвертовать, то есть подготовить к безопасной буксировке. План конвертации тоже готовит Smart Marine Concept.
  • После конвертации танкер будет отведен буксиром в Черноморск для разделки на металлолом.

Ранее  мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

Другие подробности – ЗДЕСЬ.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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