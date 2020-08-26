Танкер Delfi таки поставили на кіль: що робитимуть далі? (фото, відео)

Сьогодні напівзатонулий танкер Delfi був поставлений на кіль.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Наступний етап – візуальний огляд корпусу аварійного судна, його герметизація та ремонт. І як тільки буде забезпечено достатній рівень плавучості Delfi, за допомогою плавкрану та понтону його можна буде транспортувати у визначене місце подалі від міського пляжу.
– Фахівці ТОВ “Краншип”, які зголосилися підняти танкер і максимально швидко мобілізували свої технічні ресурси, працюють 24/7. Нагадаю, що лише 21 липня після низки невдалих спроб судновласника Делфі підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому, – зазначив Криклій.
Gepostet von Vladyslav Kryklii am Mittwoch, 26. August 2020
Наш кореспондент з місця події розповів, як підіймали танкер Delfi.
Фото: Владислав Криклій, Артем Виноградов