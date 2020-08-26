Танкер Delfi таки поставили на кіль: що робитимуть далі? (фото, відео)

Сьогодні напівзатонулий танкер Delfi був поставлений на кіль.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Наступний етап – візуальний огляд корпусу аварійного судна, його герметизація та ремонт. І як тільки буде забезпечено достатній рівень плавучості Delfi, за допомогою плавкрану та понтону його можна буде транспортувати у визначене місце подалі від міського пляжу.

– Фахівці ТОВ “Краншип”, які зголосилися підняти танкер і максимально швидко мобілізували свої технічні ресурси, працюють 24/7. Нагадаю, що лише 21 липня після низки невдалих спроб судновласника Делфі підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому, – зазначив Криклій.

Gepostet von Vladyslav Kryklii am Mittwoch, 26. August 2020

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Наш кореспондент з місця події розповів, як підіймали танкер Delfi.

Фото: Владислав Криклій, Артем Виноградов