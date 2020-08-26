Новости Одессы и Одесской области

Танкер Delfi таки поставили на кіль: що робитимуть далі? (фото, відео)

Танкер Delfi таки поставили на кіль: що робитимуть далі? (фото, відео)

Сьогодні напівзатонулий танкер Delfi був поставлений на кіль.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Наступний етап – візуальний огляд корпусу аварійного судна, його герметизація та ремонт. І як тільки буде забезпечено достатній рівень плавучості Delfi, за допомогою плавкрану та понтону його можна буде транспортувати у визначене місце подалі від міського пляжу.

– Фахівці ТОВ “Краншип”, які зголосилися підняти танкер і максимально швидко мобілізували свої технічні ресурси, працюють 24/7. Нагадаю, що лише 21 липня після низки невдалих спроб судновласника Делфі підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому, – зазначив Криклій.

Gepostet von Vladyslav Kryklii am Mittwoch, 26. August 2020

танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи

Наш кореспондент з місця події розповів, як підіймали танкер Delfi.

Фото: Владислав Криклій, Артем Виноградов

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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