Спасение Балковской, МАФы под снос и осьминог под Дюком: главные новости Одессы за 2 августа

В понедельник, 2 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

В Одессе разрабатывают меры для избежания подтопления улицы Балковской. В частности, на заседании постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поднимался вопрос технического состояния буферного водоема и принимались предложения по его реконструкции.

В Одессе в рамках реконструкции квартала улицы Екатериненской у Привоза планируется снести еще почти 80 торговых павильонов.

«Одесская жизнь» узнавала, что почем на Привозе в первые дни августа.

В Одессе и области возможна гроза и шквал 15-20 м/с, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

В центре Одессы во время раскопок нашли сосуд с осьминогом. Находка оказалась неожиданной для археологов.

А в Одесском дельфинарии «Немо» родился уже 5-й малыш за лето.

Фото Андрея Красножона