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В Одессе решили избавить от подтоплений многострадальную улицу Балковскую – что предлагают?

В Одессе решили избавить от подтоплений многострадальную улицу Балковскую – что предлагают?

В Одессе разрабатывают меры для избежания подтопления улицы Балковской. Об этом шла речь на выездном заседании постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей департамента городского хозяйства, ООО «Инфокс» и коммунального предприятия «Городские дороги».

В частности, как сообщают в мэрии, на заседании поднимался вопрос технического состояния буферного водоема и принимались предложения по его реконструкции.

В горсовета напоминают, что буферный пруд на улице Балковской – это искусственное сооружение площадью 2,5 га, глубиной 3 метра и общим объемом 75 тыс. кубометров, построенное в 1975 году. Пруд оснащен двумя шиберными устройствами для регулирования приема и слива сточных вод.

Во время сильных осадков для снятия нагрузки на коллектор на улице Балковской через шиберные устройства проводится перелив в пруд для освобождения нагрузки на коллекторы в районе Пересыпи и главной насосной станции с последующим переливом в ливневый коллектор на улице Щеголева.

Между тем, как показывает практика, в последние годы объема данного искусственного сооружения не хватает для принятия сточных вод.

Для улучшения ситуации на Балковской и уменьшения подтоплений предлагается рассмотреть возможность углубления буферного пруда на 2-3 метра. По подсчетам, это позволит принять дополнительно 50-75 тыс. кубометров сточных вод.

Также предлагается построить насосную станцию и автоматические шиберы для оперативной откачки сточных вод с последующей перекачкой на очистные сооружения станции «Северная», что позволит значительно снять нагрузку на коллекторы по улице Балковской и Пересыпь в целом.

Помимо этого, эксперты предлагают для решения ситуации с подтоплением рассмотреть возможность снижения подачи общесплавных стоков из центральной части города на улицу Балковскую. Кроме того, необходимо провести очистку ливневого коллектора на улице Щеголева размером 1900 мм на 2100 мм от Глухого моста по улице Одария и улице Щеголева.

По результатам заседания комиссии КП «Городские дороги» поручено подготовить проект реконструкции буферного водоема по увеличению объема накопления ливневых стоков.

Ранее в горсовете рассказали, как получить помощь одесситам, пострадавшим от ливня, обрушившегося на город в ночь на 22 июля. Тогда за четыре часа в Одессе выпало 2,5 месячной нормы осадков. Из-за этого многие улицы и дома горожан оказались затопленными.

Фото Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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