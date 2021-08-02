Какое изобилие: что почем на одесском Привозе?

Ну вот уже и август приступил к своим обязанностям. На улице жара, на Привозе — аншлаг. Изобилие фруктов-овощей и всего остального прочего к вашему столу. Исходя из ваших вкусов и содержимого кошелька, конечно. Что почем на Привозе в первые дни августа?
Пока покупатели ласкательно «отзываются» насчет «синеньких-огурчиков» и почему-то удивленно интересуются, «почему так мало клубнички», вводим в курс цен на все это и иное изобилие — в ценах за один килограммчик.
Овощи
- Картошка — 10-15 грн.
- Огурцы — 7-12 грн.
- Помидоры — 12-15, сорт «микадо», «черный принц» — 15-25 грн, «черри» от 40 грн и выше.
- Кабачки — от 5 до 12 грн.
- Баклажаны («синие») — 15-20 грн.
- Болгарский перец — 12-40 грн.
- Белокачанная капуста — от 10 до 15 грн.
- Цветная капуста — 20-35 грн.
- Зелень («зеленушка») — от 3 грн за пучок.
- Лук — от 8 до 12 грн.
- Морковь — 8-10 грн.
- Кукуруза (она же «пшонка») — от 4 до 8 грн за початок.
Переходим к «фрукточке».
- Еще можно отыскать клубнику — от 60 до 80 грн.
- Дыни — 15-20 грн.
- Арбузы — 12-15 грн.
- Персики — 15-45 грн.
- Абрикосы — 35-75 грн.
- Сливы — 15-35 грн.
- Виноград — 35-60 грн.
- Смородина черная — 55-70 грн.
- Смородина красная — 40-50 грн.
- Вишня — 30-50 грн.
- Черешня — 40-65 грн.
Что в мясном корпусе?
- Телятина (задняя часть) «идет» по 180-200 грн, телячья лопатка обойдется вам в среднем в 150 грн, шея — 140-150 грн.
- Свиная шея — 150-160 грн, задняя часть — 130-140, лопатка — 110-120 грн.
Почем «молочка»?
- Ассортимент цен на творог — это, скажу вам, нечто. Такой диапазон, что поражаешься. В общем, творожок вы отыщете в самых ценовых «вариантах» — от 30 до 85 грн.
- Брынза — от 100 до 130 грн.
Ну и к рыбке
- Свежая камбала — ото 130 до 250 грн.
- Ставрида 140-160 грн.
- Карп — 70-80.
- Толстолобик — 50-70 грн.
- Бычки — 60-75 грн.
Ну а цена на вареные «рачки» варьируется в зависимости от их размера. Один стаканчик вам обойдется от 10 до 40 грн.
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