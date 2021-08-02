Какое изобилие: что почем на одесском Привозе?

Ну вот уже и август приступил к своим обязанностям. На улице жара, на Привозе — аншлаг. Изобилие фруктов-овощей и всего остального прочего к вашему столу. Исходя из ваших вкусов и содержимого кошелька, конечно. Что почем на Привозе в первые дни августа?

Пока покупатели ласкательно «отзываются» насчет «синеньких-огурчиков» и почему-то удивленно интересуются, «почему так мало клубнички», вводим в курс цен на все это и иное изобилие — в ценах за один килограммчик.

Овощи

Картошка — 10-15 грн.

Огурцы — 7-12 грн.

Помидоры — 12-15, сорт «микадо», «черный принц» — 15-25 грн, «черри» от 40 грн и выше.

Кабачки — от 5 до 12 грн.

Баклажаны («синие») — 15-20 грн.

Болгарский перец — 12-40 грн.

Белокачанная капуста — от 10 до 15 грн.

Цветная капуста — 20-35 грн.

Зелень («зеленушка») — от 3 грн за пучок.

Лук — от 8 до 12 грн.

Морковь — 8-10 грн.

Кукуруза (она же «пшонка») — от 4 до 8 грн за початок.

Переходим к «фрукточке».

Еще можно отыскать клубнику — от 60 до 80 грн.

Дыни — 15-20 грн.

Арбузы — 12-15 грн.

Персики — 15-45 грн.

Абрикосы — 35-75 грн.

Сливы — 15-35 грн.

Виноград — 35-60 грн.

Смородина черная — 55-70 грн.

Смородина красная — 40-50 грн.

Вишня — 30-50 грн.

Черешня — 40-65 грн.

Что в мясном корпусе?

Телятина (задняя часть) «идет» по 180-200 грн, телячья лопатка обойдется вам в среднем в 150 грн, шея — 140-150 грн.

Свиная шея — 150-160 грн, задняя часть — 130-140, лопатка — 110-120 грн.

Почем «молочка»?

Ассортимент цен на творог — это, скажу вам, нечто. Такой диапазон, что поражаешься. В общем, творожок вы отыщете в самых ценовых «вариантах» — от 30 до 85 грн.

Брынза — от 100 до 130 грн.

Ну и к рыбке

Свежая камбала — ото 130 до 250 грн.

Ставрида 140-160 грн.

Карп — 70-80.

Толстолобик — 50-70 грн.

Бычки — 60-75 грн.

Ну а цена на вареные «рачки» варьируется в зависимости от их размера. Один стаканчик вам обойдется от 10 до 40 грн.

Читайте и смотрите также репортаж со знаменитого одесского рынка – Август по-одесски: Привоз в жарких красках и не без колорита

Фото автора