В Одессе – гроза: объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает, что сегодня вечером, 2 августа, в Одессе и области возможна гроза и шквал 15-20 м/с, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Такие погодные условия будут сохраняться и ночью 3 августа.

И если ранее сообщалось, что грозы затронут только север Одесской области, то на вечер понедельника, по данным Телеграм-канала The Weather Lab, грозы образовались южнее, затронув Белгород-Днестровский и Раздельнянский район, и надвигаются на Одессу.

На данный момент дождь с грозой уже начался в микрорайоне Таирова.

В свою очередь в мэрии Одессы просят горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте, а также не парковать авто под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

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