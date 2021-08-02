Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы во время раскопок нашли сосуд с осьминогом: ученые сами удивились (фото)

В центре Одессы во время раскопок нашли сосуд с осьминогом: ученые сами удивились (фото)

Находка оказалась неожиданной для археологов. Вместо тысячелетних артефактов они обнаружили аптечный стеклобой прошлого века, и заспиртованного осьминога в том числе.

Об этом на своей странице Facebook сообщил участник археологической экспедиции Андрей Красножон.

Раскопки ведутся на Приморском бульваре, в десятке метров от Потемкинской лестницы. Цель археологов – найти античные и времен крепости Хаджибей артефакты.

Достигли ли своей цели ученые, Андрей Красножон пообещал рассказать позже. А пока поделился другой неожиданной находкой. Это десятки аптечных флаконов, которые датируются второй половиной 1930-х – самым началом 1940-х годов ХХ века.

Медицинская свалка у Дюка? – само по себе странно

– отметил археолог.

В одном из таких флаконов в формалине и находился маленький осьминог.

на Приморском бульваре, всего в 11 метрах от Потемкинской лестницы. То есть, пока все мы – одесситы и гости нашего города (а также наши родители, дедушки и бабушки) прогуливались по плитке самой известной в мире мостовой, он покоился в формалине на глубине полутора метров в специально изготовленном сосуде как анатомический препарат…

– написал Андрей Красножон. И добавил:

Одесса даже в археологических исследованиях, похоже, держит первенство города уникального

археологические находки

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала об угрозе, нависшей над древней Аккерманской крепостью

Фото Андрея Красножона

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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