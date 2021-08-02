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Были цветочники, будет – фонтан: у одесского Привоза хотят снести 80 торговых павильонов

Были цветочники, будет – фонтан: у одесского Привоза хотят снести 80 торговых павильонов

В Одессе в рамках реконструкции квартала улицы Екатериненкой у Привоза планируется снести еще почти 80 торговых павильонов.

Об этом заявил сегодня, 2 августа, вице-мэр Одессы и глава департамента транспорта Одесского городского совета Сергей Тетюхин во время аппаратного совещания в мэрии.

По словам Тетюхина, в планах городских властей – убрать часть торговых точек там, где сейчас располагаются торговцы цветами (оставят лишь павильоны нового типа). Здесь собираются благоустроить зону отдыха: установить лавочки и, возможно, фонтан.

Снос стихийных торговых точек цветочников планируется начать уже завтра, 3 августа.

По данным мэрии, после реконструкции ширина пешеходной зоны на Екатериненской составит от 4 до 5 метров. А вдоль проезжей части высадят до 50 белых акаций.

Также деревья планируется высадить вдоль всей Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

Кроме того, по словам Тетюхина, в этом районе вскоре будет доступна еще одна парковка – один из торговых центров сейчас заканчивает строительство паркинга на 300 машин, где первые два часа хотят сделать бесплатными.

Ранее сообщалось, что с 31 июля улица Екатерининская на участке вдоль рынка Привоз открыта для движения автотранспорта. Здесь завершены ремонтные работы и нанесена разметка.

Также на Екатерининской появились специальные бордюры – делиниаторы и островки безопасности.

Читайте также: Участок Екатерининской у Привоза: продолжение ремонта, торговля и будущие акации.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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