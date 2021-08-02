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В Одесском дельфинарии бэби-бум:  родился уже 5-й малыш за лето (видео)

В Одесском дельфинарии бэби-бум:  родился уже 5-й малыш за лето (видео)

Сотрудники дельфинария говорят о том, что рождение детенышей свидетельствует о благополучии, заботе и комфортных условиях обитания дельфинов.

Об этом сообщает пресс-служба дельфинария.

Этим летом мы зафиксировали рекорд рождаемости в NEMO! У нас родилось 5 малышей-дельфинов. В одесском дельфинарии NEMO любимица Пенелопа в третий раз стала мамочкой и родила на свет прекрасного малыша

– сказано в сообщении.⠀

Тренеры и ветеринары сопровождали беременную мамочку во время беременности и родов. Пенелопа и маленький дельфин чувствуют себя хорошо

А в харьковском дельфинарии, относящимся к одесской сети, родила своего первенца дельфиниха Марта.

Новорождённые малыши — уже 4-тый и 5-тый детёныши в сети NEMO за это лето, и 42 рождённых дельфина в международном сотрудничестве NEMO.

Недавно “Одесская Жизнь” рассказывала о паре дельфинов, игравших в Одесском порту

Видео дельфинария NEMO

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Редакция ПРОФИЛЬ

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