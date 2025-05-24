По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 24 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4, что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

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Многие люди вообще не ощущают изменений во время геомагнитных колебаний. Однако есть категории пациентов, более склонных к воздействию солнечной активности — это гипертоники, гипотоники, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лица с повышенной эмоциональной чувствительностью. Типичные симптомы, чтобы определить, что организм реагирует именно на магнитные бури:

Головная боль или ощущение тяжести в области висков.

Повышенная раздражительность и перепады настроения.

Колебания артериального давления, особенно у метеозависимых людей.

Нарушения сна: от бессонницы до чрезмерной сонливости.

Снижение концентрации и работоспособности.

Такие проявления объясняются тем, что при изменении геомагнитного фона организм может испытывать кратковременные трудности с процессами регуляции нервной и сердечно-сосудистой систем.