Смертельные катастрофы и поднятие Delfi: главные одесские новости за выходные

Выходные в Одессе и Одесской области выдались трагическими. Но не только.
В субботу, 18 июля, на трассе Одесса-Рени лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Погибли сразу шесть человек.
А на пляже в Затоке гидроскутер налетел на отдыхающего. Турист из Днепропетровской области умер в больнице.
В Одессе на пляже мальчик ночью сорвался с обрыва и разбился насмерть.
На пляже “Дельфин” дважды безуспешно пытались поднять с мели танкер Delfi. Операцию немного отложили. Но хотят завершить этим летом.
В одесском “Зеленом театре” устроили Большой детский день. Было весело и познавательно.
А еще в Одессе спасли семью дельфинов.