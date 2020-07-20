Смертельные катастрофы и поднятие Delfi: главные одесские новости за выходные

Выходные в Одессе и Одесской области выдались трагическими. Но не только.

В субботу, 18 июля, на трассе Одесса-Рени лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Погибли сразу шесть человек.

А на пляже в Затоке гидроскутер налетел на отдыхающего. Турист из Днепропетровской области умер в больнице.

В Одессе на пляже мальчик ночью сорвался с обрыва и разбился насмерть.

На пляже “Дельфин” дважды безуспешно пытались поднять с мели танкер Delfi. Операцию немного отложили. Но хотят завершить этим летом.

В одесском “Зеленом театре” устроили Большой детский день. Было весело и познавательно.

А еще в Одессе спасли семью дельфинов.