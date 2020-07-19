ДТП з шістьма загиблими на трасі Одеса – Рені: у поліції розповіли деталі аварії (відео)

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Наразі усі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. В автомобілі «ВАЗ» їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди. У зустрічному напрямку, до с. Приморське Кілійського району, на автомобілі «Mitsubishi Outlander» їхали п’ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє – у лікарні.

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено низку експертиз.

У у зв’язку з автопригодою рух автомобільного транспорту на вказаній ділянці дороги ускладнений і контролюється працівниками поліції.

Фото: пресслужба