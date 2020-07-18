В Одесі на 10 ст. Великого Фонтану рятують дельфінів, які не можуть переплисти через хвилеріз

На 10 ст. Великого Фонтану співробітники муніципальної варти, рятувальники та поліція проводять операцію з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу.
Про це повідомила пресслужба Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради.
4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочивальників та водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу.
Наразі зусиллями правоохоронців звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників. За словами зоозахисників та спеціалістів це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море.
Фото: пресслужба1 комментарий
А потому что не фиг ублюдкам проплатившим, разрешать разрушение конструкции.В данном случае волнореза, в целях наживы. Не было бы этого, и проблем бы не было…Все распродали, ублюдки ненасытные..