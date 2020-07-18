В Одесі на 10 ст. Великого Фонтану рятують дельфінів, які не можуть переплисти через хвилеріз

На 10 ст. Великого Фонтану співробітники муніципальної варти, рятувальники та поліція проводять операцію з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу.

Про це повідомила пресслужба Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради.

4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочивальників та водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу.

Наразі зусиллями правоохоронців звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників. За словами зоозахисників та спеціалістів це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море.

Фото: пресслужба