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В Одесі на 10 ст. Великого Фонтану рятують дельфінів, які не можуть переплисти через хвилеріз

В Одесі на 10 ст. Великого Фонтану рятують дельфінів, які не можуть переплисти через хвилеріз

На 10 ст. Великого Фонтану співробітники муніципальної варти, рятувальники та поліція проводять операцію з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу.

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Про це повідомила пресслужба Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради.

4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочивальників та водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу.

Наразі зусиллями правоохоронців звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників. За словами зоозахисників та спеціалістів це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море.

Фото: пресслужба

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Талан
Гость
Талан

А потому что не фиг ублюдкам проплатившим, разрешать разрушение конструкции.В данном случае волнореза, в целях наживы. Не было бы этого, и проблем бы не было…Все распродали, ублюдки ненасытные..

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37 минут назад
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