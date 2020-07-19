Поднятие танкера Delfi откладывается – названы причины

Операция по подъему танкера Delfi откладывается в связи с техническими сложностями. Сегодня будут задействованы только водолазы.
Буксиры, которые применяли 19 июля, пока работать не будут. А новую дату поднятия затонувшего около одесского пляжа “Делфин” судна назовут после нового совещания. Оно состоится сегодня вечером.
Об этом в Фейсбук сообщил Андрей Ставницер – одесский бизнесмен, компания которого участвует в операции.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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1 комментарий
Смешно читать…Не думали о том, чтобы нанять специалистов соответствующего профиля и опыта, для этих работ? И у кого хватило ума применять пропиленовые концы для снятия судна?Обследовать дно, глубины, состояние корпуса и прочее тем же водолазам для получения максимальной информации перед предстоящими работами никак? Жесть просто…