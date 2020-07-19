Поднятие танкера Delfi откладывается – названы причины

Операция по подъему танкера Delfi откладывается в связи с техническими сложностями. Сегодня будут задействованы только водолазы.

Буксиры, которые применяли 19 июля, пока работать не будут. А новую дату поднятия затонувшего около одесского пляжа “Делфин” судна назовут после нового совещания. Оно состоится сегодня вечером.

Об этом в Фейсбук сообщил Андрей Ставницер – одесский бизнесмен, компания которого участвует в операции.

“Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером – совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема. Как мы и ожидали, это сложный и трудоемкий процесс, в которым много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно – мы выясняем это опытным путем”, – написал Ставницер.

Он отметил, что если не поднять судно этим летом, то работы придется отложить еще раз – до следующей весны.