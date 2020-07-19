Новости Одессы и Одесской области

Поднятие танкера Delfi откладывается – названы причины

Поднятие танкера Delfi откладывается – названы причины

Операция по подъему танкера Delfi откладывается в связи с техническими сложностями. Сегодня будут задействованы только водолазы. 

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Буксиры, которые применяли 19 июля, пока работать не будут. А новую дату поднятия затонувшего около одесского пляжа “Делфин” судна назовут после нового совещания. Оно состоится сегодня вечером.

Об этом в Фейсбук сообщил Андрей Ставницер – одесский бизнесмен, компания которого участвует в операции.

“Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером – совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема. Как мы и ожидали, это сложный и трудоемкий процесс, в которым много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно – мы выясняем это опытным путем”, – написал Ставницер.
Он отметил, что если не поднять судно этим летом, то работы придется отложить еще раз – до следующей весны.

Ранее  мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

Другие подробности – ЗДЕСЬ.

 

 

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Талан
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Талан

Смешно читать…Не думали о том, чтобы нанять специалистов соответствующего профиля и опыта, для этих работ? И у кого хватило ума применять пропиленовые концы для снятия судна?Обследовать дно, глубины, состояние корпуса и прочее тем же водолазам для получения максимальной информации перед предстоящими работами никак? Жесть просто…

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