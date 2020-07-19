На пляже в Одессе ночью трагически погиб ребенок – что произошло

В Одессе 12-летний мальчик упал с обрыва на берегу моря, ударился об камни и умер на месте.

Это произошло примерно в три часа ночи в воскресенье, 19 июля, на одном из пляжей, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным, мальчишка на пляже был не один, а с другом. Детей, рядом с которыми не было взрослых, увидел охранник одного из заведений на пляже. Он стал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать. И упал с обрыва.

Куда делся второй ребенок (если он был), не сообщается. Все обстоятельства трагедии расследует Шевченковское отделение полиции Одессы.

Напомним, в Затоке в субботу, 18 июля, водный скутер насмерть сбил отдыхающего.

Фото иллюстративное