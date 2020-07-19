Что происходит в гримерной: Большой детский день в одесском «Зеленом театре» (фото)

Одесса этим летом по понятным причинам практически не фестивалит. Потому Большой детский день в «Зеленом театре» и стал большим событием. И, кстати, не только для детей, ради которых он устроен, но их родителей и бабушек с дедушками.

Большой детский день (длится, кстати, два дня) — это настоящая территория детства, причем для детей любого возраста, от крох до подростков.

По сути, это большой ответ на вопрос «Как все устроено?», потому что, кажется, нет такой области знаний и занятий, которая не была бы затронута.

Дети рисуют, лепят, прыгают и познают ценность пластиковых отходов, узнают азы анатомии, атакуют творческие мастерские, проявляют смекалку и просто отдыхают.

Весь Зеленый театр превратился в огромную аудиторию, где рассказывают обо всем, да еще в самой интересной форме. В общем, такая вот вдруг ожившая детская энциклопедия, семейный уикенд, где всем интересно, увлекательно и познавательно. Тут вам и виртуальная реальность, и раскопки, и подготовка юных туристов, и решение головоломок.

Делаем шаг — самые маленькие создают поделки, еще два шага — и вы на спортивной площадке, еще пять — и перед вами скелет, а рядом — муляж человеческого тела с внутренними органами. И пугаться совсем не стоит. Здесь детям постарше рассказывают, как мы устроены внутри.

Ну а вот и музейная территория (Музей музеев). Многие одесские музеи пришли на Большой день со своими экспонатами. И здесь уже только успевай. Музей Академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного, к примеру, представил все возможности детям (и взрослым) побывать в гримерной, насладиться уникальными костюмами, погрузиться в удивительный и многогранный театральный мир, заодно познакомиться с музыкальными инструментами. Музей ХХ века тоже вызывает восторг у посетителей: оказывается, игрушки, которыми играли родители и бабушки, очень интересны сегодняшним малышам. А рядом юные одесситы уже примеряют костюмы мушкетеров и учатся снимать кино. Прямо здесь же можно попасть в катакомбы, узнать об украинском быте прошлых времен.

Здесь не просто можно (и нужно) прикоснуться к музейным экспонатам, но и самому стать соучастником всего происходящего, что и вызывает настоящий восторг.

В Большой детский день по-хорошему шумно и весело, увлекательно и практически все вызывает восторг. Локаций очень много, и потому всем предоставлена возможность выбора.

— Для меня это настоящий праздник, как и для моих двоих детей 10 и 13 лет. Они наслаждаются, везде хотят побывать, все увидеть и услышать. Нам нравится все, замечательно все здесь устроено, творчески, — говорит одесситка Жанна.

Отметим, Большой детский день проводится в Зеленом театре не впервые. В прошлом году его посетило около пяти тысяч одесситов и гостей города.