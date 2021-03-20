Смерть историка и штраф онлайн: главные новости Одессы за 19 марта

В пятницу, 19 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, когда и при каких условиях в городе будет введен локдаун по примеру Киева и Львова.

В Приморском суде Одессы продолжилось слушание дела одесского активиста, экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве.

Одесские активисты провели уже вторую акцию протеста возле офиса охранной фирмы, сотрудники которой накануне жестоко избили ветерана АТО.

В Одессе скончался автор ряда книг об истории города, краевед, прозаик Олег Губарь.

С 19 марта Ивановский мост из-за аварийного состояния в Одессе закрыт для движения автотранспорта весом более 5 тонн. Корреспондент «Одесской жизни» проехался по обновленному маршруту общественного транспорта.

Штраф за нарушение правил парковки в Одессе теперь можно оплатить через специальное мобильное приложение.