В Одессе охранники жестоко избили АТОшника – его соратники хотят добиться справедливости (фото, видео)

У входа в офис охранного агентства на улице Генерала Бочарова, 44а, что на поселке Котовского собрались участники АТО и представители патриотических общественных организаций. Они хотели встретиться и пообщаться с руководителем охранной фирмы. Однако руководитель в очередной раз на встречу не явился, а помещение офиса оказалось запертым.

Пятеро на одного

Неприятный инцидент произошел 17 марта. В тот злополучный день сотрудник почтовой службы DHL Евгений Кучинский, в прошлом участник АТО, майор запаса (состоял в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода) приехал по работе в один из офисов на улице Генерала Бочарова. Как рассказал сам пострадавший, он припарковался на свободном месте, но это не понравилось водителю следовавшего за ним автомобиля Porsche. Тот заявил, что это его место парковки и в нецензурной форме потребовал освободить место, на что Евгений ответил, что он был первым. Затем мужчина отнес посылку по назначению, а когда вернулся, обнаружил, что у его служебного авто пробиты шины. И тут же на него набросились пятеро сотрудников охранного агентства. Одним из нападавших был замдиректора фирмы – тот самый водитель Porsche.

В результате ветеран АТО получил перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Он не может нормально открыть рот – повреждена челюсть.

Сейчас мужчина находится на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении. Ему требуется операция.

Всего лишь «хулиганство»?

В четверг, 18 марта, одесские активисты осадили офис охранной фирмы, но (как, впрочем, и сегодня) оттуда заранее все сбежали, кроме женщины-секретаря. Одесситы требуют у директора фирмы возместить расходы на лечение, моральный и материальный ущерб, а также принести извинения потерпевшему.

Показательно, что полиция сначала открыла дело по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), но вскоре переквалифицировала его на ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

По информации СМИ, в полиции следователи не очень хотят заниматься этим делом, так как директор охранной фирмы имеет хорошие отношения с правоохранителями (по другим сведениям – сам бывший полицейский).

Агрессивный кандидат и непреклонный депутат

Между тем, как стало известно, агрессор на Porsche – совладелец охранной фирмы «Титан Секьюрити» Ованес Киракосян. А избивать человека из-за требований освободить якобы личное место Ованеса для парковки ему помогали сотрудники этой фирмы.

Также сообщается, что на местных выборах 2020 года Киракосян шел в областной совет кандидатом в депутаты от партии «За майбутнє», но не прошел, после чего стал помощником народного депутата, экс-главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского.

В этой связи нардеп опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что считает произошедшее «абсолютно неприемлемым» и заверил, что «не станет никого покрывать».

«Пусть правоохранительные органы разбираются в произошедшем, а суд – определяет меру наказания для виновника. Никакого политического вмешательства здесь нет и быть не может», – написал Урбанский.

Продолжение следует?

К сегодняшней акции протеста присоединились жильцы местного ЖК «Суворовский-1». По их словам, фирма «Титан Секьюрити» попросту захватила придомовую территорию, принадлежащую всем жильцам дома, и «внаглую» организовала здесь свою парковку. Фирма установила шлагбаумы, паркоматы и «сдает эти места за деньги». К тому же, по словам местных жителей, охранники постоянно им угрожают.

Сегодня, как и вчера, протестующие активисты так и не добились встречи с руководством агентства.

«Ничего нового, все так же, как было вчера – к нам вышла женщина, которая представилась секретарем и заявила, что руководства в офисе нет», – сообщили активисты.

Но «спускать дело на тормозах» возмущенные общественники не намерены: они собираются обратиться в соответствующие госструктуры с требованием лишить охранную фирму «Титан Секьюрити» лицензии.

Фото: Культурометр

Видео: Odessa Online