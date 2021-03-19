Дело Стерненко: адвокаты пытались сменить судью

Сегодня, 19 марта, в Приморском суде Одессы продолжилось слушание дела одесского активиста, экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве.
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Сегодня адвокаты Стерненко снова попытались сменить судью, а суд завершил изучение доказательств стороны обвинения по делу об убийстве 24 мая 2018 года одного из участников потасовки с активистом Ивана Кузнецова.
В ходе заседания адвокаты Стерненко уже во второй раз потребовали отвода председательствующего судьи Сергея Кичмаренко. По мнению защиты Стерненко, судья нарушил право на свободу подсудимого, когда на прошлом заседании, 5 марта, пообещал, что ходатайство об освобождении активиста из-под стражи рассмотрят в тот же день, но так и не рассмотрел ходатайство. Тем не менее, суд отвод не принял, так как в рамках данного процесса Кичмаренко не имел права рассматривать ходатайство, относящееся к другому делу.
Напомним, с 23 февраля Стерненко находится в СИЗО после вынесения приговора по другому делу – о похищениях и пытках депутата Сергея Щербича.
После этого суд продолжил изучать доказательства обвинения и принял результаты экспертизы, согласно которым в день убийства в крови активиста обнаружили 0,14 промилле алкоголя. По мнению прокурора Ирины Куприной, это значит, что Стерненко был «в состоянии легкого опьянения». Адвокаты возразили, что, по закону, легким опьянением считается содержание алкоголя в крови от 0,2 до 1,5 промилле.
Сам же Стерненко эмоционально заявил, что прокурор наговаривает на него с целью его дискредитации.
На следующем заседании по данному делу, назначенном на 2 апреля, суд начнет допрашивать свидетелей.
Также сегодня должно было состояться судебное заседание еще по одному делу, в которых фигурирует Стерненко – о сбыте наркотиков. Но оно не состоялось из-за неявки прокурора.
Также Приморский суд рассмотрел ходатайство адвокатов Стерненко об освобождении его из-под стражи по третьему делу – о похищении Сергея Щербича. В итоге активиста оставили под стражей.
Отметим, что сегодняшнее заседание суда обошлось без группы поддержки Стерненко.
Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко и его подельника Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.
Ранее сторонники Стерненко анонсировали новую акцию в его поддержку. Акция под слоганом «СтерненкоВолю» назначена на субботу, 20 марта. В этот день Сергею Стерненко исполнится 26 лет.
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Фото иллюстрационное