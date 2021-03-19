Новости Одессы и Одесской области

Из-за закрытия Ивановского моста одесские улицы застыли в огромных пробках (фото, видео)

Из-за закрытия Ивановского моста одесские улицы застыли в огромных пробках (фото, видео)

С сегодняшнего дня, 19 марта, Ивановский мост из-за аварийного состояния в Одессе закрыт для движения автотранспорта весом более 5 тонн.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В связи с этим схему движения изменили 8 автобусных маршрутов и один – троллейбусный. Схему движения «Одесская жизнь» публиковала ЗДЕСЬ.

Корреспондент «Одесской жизни» проехался по обновленному маршруту общественного транспорта и посмотрел, как там были загружены дороги в утренний час пик.

В направлении движения к Пересыпскому мосту, как ни странно, но больших заторов не наблюдалось. Немного затруднено движения было на улице Святослава Рихтера, правда ближе к Спартаковской — уже все свободно. По «классике» утренние пробки парализовали движение на Горбатом мосту.

Однако настоящий «ад» творится в противоположном направлении. Движемся с улицы Балковской в сторону Ближних Мельниц, на перекрестке с Заньковецкой уходим направо и «все, приехали». По крайней мере, такие мысли одолевают в первые секунды, ведь поток в этом месте буквально застывает.

Пробка тянется через улицу Корнюшина (бывшая 6-я Степовая) к Малиновского и Рихтера, где движение опять свободное. Главной причиной такого «перепала» является как раз огромное количество маршруток и грузовиков, которые перенаправили сюда с Ивановского путепровода по новому маршруту.

Вот, например, грузовики и маршрутки практически полностью заняли правую полосу.

Фото, видео: Иван Мягченков

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить