Из-за закрытия Ивановского моста одесские улицы застыли в огромных пробках (фото, видео)

С сегодняшнего дня, 19 марта, Ивановский мост из-за аварийного состояния в Одессе закрыт для движения автотранспорта весом более 5 тонн.

В связи с этим схему движения изменили 8 автобусных маршрутов и один – троллейбусный. Схему движения «Одесская жизнь» публиковала ЗДЕСЬ.

Корреспондент «Одесской жизни» проехался по обновленному маршруту общественного транспорта и посмотрел, как там были загружены дороги в утренний час пик.

В направлении движения к Пересыпскому мосту, как ни странно, но больших заторов не наблюдалось. Немного затруднено движения было на улице Святослава Рихтера, правда ближе к Спартаковской — уже все свободно. По «классике» утренние пробки парализовали движение на Горбатом мосту.

Однако настоящий «ад» творится в противоположном направлении. Движемся с улицы Балковской в сторону Ближних Мельниц, на перекрестке с Заньковецкой уходим направо и «все, приехали». По крайней мере, такие мысли одолевают в первые секунды, ведь поток в этом месте буквально застывает.

Пробка тянется через улицу Корнюшина (бывшая 6-я Степовая) к Малиновского и Рихтера, где движение опять свободное. Главной причиной такого «перепала» является как раз огромное количество маршруток и грузовиков, которые перенаправили сюда с Ивановского путепровода по новому маршруту.

Вот, например, грузовики и маршрутки практически полностью заняли правую полосу.

Фото, видео: Иван Мягченков