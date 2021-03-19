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Труханов рассказал, когда в Одессе введут локдаун

Труханов рассказал, когда в Одессе введут локдаун

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, когда и при каких условиях в городе будет введен локдаун по примеру Киева и Львова.
Об этом он заявил в интервью «Стране.ua».

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«Я склоняюсь к своему варианту. Мы будем отслеживать чуть ли не по минутам напряжение в наших больницах, процент выздоровления, степень тяжести заболевания. Все это суммарно будем оценивать. Но я склонен к тому, чтобы все-таки вводить локдаун», – сказал мэр Одессы.

При этом он пояснил, что опасается ситуации, когда после введения локдауна в Киеве «пол-Киева будет в Одессе».

«Киевляне, которые привыкли сходить в ресторанчик, тусануть, прогуляться сейчас сядут в машину, четыре часа езды – и они уже у нас в Одессе. Только из-за этого мы можем ввести локдаун. Вот мне говорят: что это у вас в Одессе все веселятся летом на дискотеках? А как, если вся Украина здесь?» – пояснил Труханов.

Также он добавил, что Одессу будут вынуждены «прикрыть», если будет налицо «четкая миграция людей к нам после локдауна в других областях».

Как сообщала «Одесская жизнь», по данным на утро пятницы, 19 марта, в Одесской области подтвердили 935 новых случаев коронавируса.

В Украине за сутки выявили 15 850 случаев COVID-19. Это максимальный показатель с начала года.

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Фото: Facebook-страница Геннадия Труханова

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