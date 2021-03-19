Одесситы могут оплачивать штраф за парковку онлайн

Штраф за нарушение правил парковки в Одессе теперь можно оплатить через специальное мобильное приложение.

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, такая возможность появилась после того как департамент начал взаимодействовать с сервисом «Штрафы UА».

Водителям и владельцам автомобилей необходимо только ввести данные авто, и система быстро найдет все штрафы за нарушение правил парковки, которые были получены в Одессе. В приложении их можно сразу оплатить – это значительно экономит время и деньги.

Как сообщается, это одно из многих изменений в Программе по безопасности дорожного движения в Одессе. Сейчас департамент транспорта, связи и организации дорожного движения планирует сотрудничество также и с сервисом государственных услуг «Дія».

«Штрафы UА» – это сервис, доступный водителям с 2016 года. Он позволяет быстро и легко оплачивать штрафы, получать информацию о статусе оплаты и постановления после оплаты, покупать электронные полисы «автогражданки» и хранить в приложении вместе с квитанциями об уплате штрафов. При этом оплата происходит максимально удобно – так как необходимые реквизиты Казначейства вставляются автоматически, в зависимости от региона. Есть сервис онлайн-поддержки.

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Фото: traffic.od.ua