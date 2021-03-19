Новости Одессы и Одесской области

Одесситы могут оплачивать штраф за парковку онлайн

Одесситы могут оплачивать штраф за парковку онлайн

Штраф за нарушение правил парковки в Одессе теперь можно оплатить через специальное мобильное приложение.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, такая возможность появилась после того как департамент начал взаимодействовать с сервисом «Штрафы UА».

Водителям и владельцам автомобилей необходимо только ввести данные авто, и система быстро найдет все штрафы за нарушение правил парковки, которые были получены в Одессе. В приложении их можно сразу оплатить – это значительно экономит время и деньги.

Как сообщается, это одно из многих изменений в Программе по безопасности дорожного движения в Одессе. Сейчас департамент транспорта, связи и организации дорожного движения планирует сотрудничество также и с сервисом государственных услуг «Дія».

«Штрафы UА» – это сервис, доступный водителям с 2016 года. Он позволяет быстро и легко оплачивать штрафы, получать информацию о статусе оплаты и постановления после оплаты, покупать электронные полисы «автогражданки» и хранить в приложении вместе с квитанциями об уплате штрафов. При этом оплата происходит максимально удобно – так как необходимые реквизиты Казначейства вставляются автоматически, в зависимости от региона. Есть сервис онлайн-поддержки.

Также читайте: Парковка у обочины: реагируют ли одесситы на запрещающие знаки?

Фото: traffic.od.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить