Новости Одессы и Одесской области

Смерть джазмена и трагическое столкновение Uber: одесские новости за выходные

Смерть джазмена и трагическое столкновение Uber: одесские новости за выходные

Одесские новости за минувшие выходные были как позитивными, так и трагическими. 

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Так, 15 августа умер одесский маэстро джаза Николай Голощапов. Интервью с ним мы публиковали ЗДЕСЬ.

А двое учителей из Одессы попали в ТОП-50 лучших в стране.

Еще из хорошего. Танкер на пляже “Дельфин” все-же готовят к поднятию. Но мешает судовладелец, подал иск о запрете работ.

В воскресенье в Одессе легковой автомобиль такси Uber влетел в грузовик, погибла пассажирка.

А на поселке Котовского жильцы ЖК “Острова” перекрыли дорогу и спровоцировали пробки. У них в доме недавно был пожар и здание обесточили.

Началась новая неделя – а значит будут и новые события. А “Одесская жизнь” расскажет о них, оставайтесь с нами.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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