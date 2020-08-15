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Двоє вчителів з Одеси потрапили у ТОП-50 найкращих учителів України: хто вони?

Двоє вчителів з Одеси потрапили у ТОП-50 найкращих учителів України: хто вони?

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні. Адже #ВчителіВажливі від найменшого селища до найбільшого мегаполіса. Національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС «Освіторія» у 2017 році.

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Про це повідомляє Освіторія.

У ТОП-50 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2020 потрапили двоє вчителів з Одеси.

Вікторія Хоменко, вчителька хімії та біології в Одеському НВК №84. 

Як зазначають організатори премії, Вікторія втілює сучасні підходи до освіти у своєму авторському проєкті — волонтерському екологічному центрі «Еколюдина». Розвиває дослідницьку діяльність своїх учнів через домашні експерименти, спостереження, практичні дослідження. Її підходи працюють, адже учні перемагають в обласних конкурсах та є призерам олімпіад.

– Найголовнішим вважаю те, що учні із задоволенням ідуть на мої уроки, не ховають своїх емоцій, не бояться висловити свою думку, не бояться, що їх не зрозуміють, – зазначає Вікторія Хоменко.

Олег Пустовойт, вчитель інформатики в Одеській загальноосвітній школі № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

За час його викладання учні отримали понад 250 медалей і дипломів на конкурсах та олімпіадах національного та міжнародного рівня в Україні, Білорусі, Румунії, Болгарії та Македонії. Олег ще з 1990-х років застосовує у своїй діяльності проєктний підхід. Додає: IT — галузь, що швидко змінюється. Тому він регулярно набуває нових навичок у сферах програмування, аналізу даних, вебдизайну, растрової, векторної та 3D-графіки, анімації, відеомонтажу.

– Якщо бачиш сучасний інструмент з новими можливостями, які дадуть тобі та учням нові якісні компетентності, то не чекай, коли хтось впровадить його, розробить методику використання та введе його до освітньої практики. Бери та роби сам! – говорить Олег Пустовойт.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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