В Одесі помер відомий виконавець джазу Микола Голощапов

Про це повідомила пресслужба Департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

– Сьогодні перестало битися серце одного з найавторитетніших і шанованих фахівців країни в галузі викладання і виконання джазу – Миколи Голощапова, заслуженого працівника культури України, засновника і незмінного керівника естрадно-джазового відділення Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Данькевича. На його базі Микола Голощапов створив джаз-оркестр, який бере участь в джазових фестивалях Європи. Микола Якович виховав не одну сотню талановитих музикантів. Пам’ять про нього завжди буде жити в наших серцях, – йдеться у повідомленні департаменту.

Нагадаємо, до Дня джазу “Одесская жизнь” публікувала інтерв’ю з Миколою Голощаповим.