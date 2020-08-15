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Власник танкера Delfi подав до суду на АМПУ, аби не чіпали судно

Власник танкера Delfi подав до суду на АМПУ, аби не чіпали судно

Власник Delfi звернувся до суду з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії по відношенню до судна.

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Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії по відношенню до судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж «не заважає», – зазначив Криклій.

Однак суд відмовив власнику Delfi у задоволенні клопотання про забезпечувальні заходи і АМПУ продовжує роботи з евакуації.

– Сильно злить відчуття того, що ті хто створили та не вирішили проблеми й надалі продовжують їх додавати і заважати. Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями, – додав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, після декількох невдалих спроб суднопідіймальної компанії, за підняття танкера Delfi взялися у АМПУ.

Фото: Одесская жизнь

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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